Medizincheck absolviert: KSC gewinnt Rennen um Kwon

Der Karlsruher SC wird im Endspurt nochmal auf dem Transfermarkt aktiv. Wie ‚L’Équipe‘ und ‚Sky‘ übereinstimmend berichten, schließt sich Hyeok-kyu Kwon vom FC Nantes dem Zweitligisten an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Badenern unterschreibt der 24-jährige Sechser dem Bezahlsender zufolge einen Vertrag bis 2028, den obligatorischen Medizincheck habe er bereits absolviert. Der KSC hat sich im Rennen um Kwon gegen zahlreiche Mitbewerber aus Belgien und Polen durchgesetzt.