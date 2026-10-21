Christopher Nkunku könnte RB Leipzig auch nach Saisonschluss erhalten bleiben. Die grundlegende Bereitschaft erklärt der 28-jährige Leihspieler des AC Mailand im Interview mit der ‚Sport Bild‘: „Ich bin sehr glücklich. Ich fühle mich sehr wohl in der Stadt und im Klub. Ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, länger zu bleiben.“ Bereits zwischen 2019 und 2023 war der Angreifer für die Sachsen aktiv gewesen und anschließend für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea gewechselt.

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„Ich hatte in Leipzig und mit RB sehr bedeutende Momente meiner Karriere und meines Lebens. Ich hatte die vier Jahre sehr genossen“, so der 18-fache französische Nationalspieler, der aber zu bedenken gibt: „Vor allem die Klubs müssten sich am Saisonende einigen. Es liegt also nicht nur an mir.“ In seinen bisherigen acht Saisoneinsätzen für RB steuerte Nkunku vier Tore und zwei Vorlagen bei.