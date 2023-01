Alles klar: Mudryk schon an der Stamford Bridge

Der Wechsel von Mykhaylo Mudryk zum FC Chelsea ist in trockenen Tüchern. Beim heutigen Premier League-Spiel gegen Crystal Palace weilt der 22-jährige Ukrainer bereits als Zuschauer auf der Tribüne.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei wird Mudryk von Darijo Srna begleitet. Der Sportdirektor wickelte für Shakhtar Donetsk den größten Deal der Vereinsgeschichte ab. Bis zu 100 Millionen Euro Ablöse fließen für Mudryk.

Lese-Tipp

Chelsea holt 100-Millionen-Mann Mudryk

An der Stamford Bridge unterschreibt der dribbelstarke Linkaußen bis 2030. In der laufenden Saison sammelte er 18 Torbeteiligungen in 18 Spielen für Shakhtar. Achtmal spielte er bisher für die Nationalmannschaft der Ukraine.