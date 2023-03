Chelsea verleiht Wintereinkauf Santos

Mittelfeldtalent Andrey Santos ist zurück in Brasilien. Der FC Chelsea verleiht den 18-Jährigen bis Ende Juni zurück an seinen Ex-Klub Vasco da Gama. Für die Dauer der Leihe übernehmen die Blues das volle Gehalt von Santos. Der Youngster hat bislang keine Arbeitserlaubnis für die Premier League erhalten und konnte so noch nicht für die Blues als Neuzugang registriert werden.

Chelsea hatte den Kapitän der brasilianischen U20-Nationalmannschaft im Januar für 12,5 Millionen Euro verpflichtet. Doch aufgrund anderer Transfers im Mittelfeld, wie beispielsweise der von Rekordeinkauf Enzo Fernández (22), konnte für Santos im Registrierungsprozess auch keine Ausnahme als unverzichtbarer Spieler eingeräumt werden. Bei der anstehenden U20-WM Ende Mai hat Santos die Möglichkeit, weitere Punkte für das Aufnahmeverfahren der FA zu sammeln.

