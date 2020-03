Krisenzeiten: Heldt offen für 50+1

Horst Heldt hat durchblicken lassen, dass er sich der Abschaffung des 50+1 öffnen würde, sollte die Bundesliga wegen des Coronavirus' immer weiter in finanzielle Schieflage geraten. Er glaube, „dass es immer sinnvoll ist, in Krisen das ganze System zu hinterfragen“, lässt der Manager des 1. FC Köln laut dem ‚kicker‘ wissen.

Gleichwohl stellt Heldt klar: „Ich möchte nicht dastehen und am Ende des Tages bleibt als Einziges übrig, dass es heißt: Heldt will die 50+1-Regelung öffnen.“ Als Hintergrund für seinen Vorstoß nennt der Kölner Sportchef die Sicherheit seiner Mitarbeiter: „Doch in der Verantwortung, in der ich und andere stehen, ist es wichtig, seine Lehren zu ziehen.“