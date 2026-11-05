Nächster DFB-Angreifer bekannt

Am heutigen Donnerstag gibt Jürgen Klopp den Kader für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft bekannt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat es dabei Said El Mala in den Kader des Bundestrainers geschafft. Schon zuvor wurde enthüllt, dass auch Niclas Füllkrug auf der Liste steht.

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Die DFB-Auswahl trifft am 13. November (20:45 Uhr) auf Serbien, drei Tage später am Montag (20:45 Uhr) steht die Partie gegen die Niederlande auf dem Plan. Klopp hatte schon im Vorfeld angekündigt, diesmal einen kleineren Kader zu nominieren. Heute um 11:30 Uhr gibt der 59-Jährige die komplette Liste bekannt.