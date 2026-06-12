Menü Suche
Kommentar 1
Premier League

Drei Tage da: Wütender Trippier will Vertrag auflösen

von David Hamza - Quelle: Sky Sports
Kieran Trippier bei Newcastle United @Maxppp

Kieran Trippier (35), erst am Dienstag als Neuzugang der Wolverhampton Wanderers vorgestellt, erwägt drastische Schritte. Laut ‚Sky Sports‘ prüft der Rechtsverteidiger eine Vertragsauflösung, weil Trainer Rob Edwards am gestrigen Donnerstag beim Premier League-Absteiger entlassen wurde. Trippier sei „wütend“ und „schockiert“ gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Edwards war die treibende Kraft hinter der Verpflichtung des ehemaligen englischen Nationalspielers, der ablösefrei von Newcastle United kam. Auch für den Transfer von Stürmer Raúl Jiménez (35/FC Fulham), der am Mittwoch präsentiert wurde, hatte Edwards sich eingesetzt. Trippier prüft nun seine Möglichkeiten, berichtet ‚Sky Sports‘. Sein Vertrag tritt offiziell am 1. Juli in Kraft.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Wanderers
Kieran Trippier
Raúl Jiménez

Weitere Infos

Premier League Premier League
Wanderers Logo Wolverhampton Wanderers
Kieran Trippier Kieran Trippier
Raúl Jiménez Raúl Jiménez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert