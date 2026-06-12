Drei Tage da: Wütender Trippier will Vertrag auflösen

Kieran Trippier (35), erst am Dienstag als Neuzugang der Wolverhampton Wanderers vorgestellt, erwägt drastische Schritte. Laut ‚Sky Sports‘ prüft der Rechtsverteidiger eine Vertragsauflösung, weil Trainer Rob Edwards am gestrigen Donnerstag beim Premier League-Absteiger entlassen wurde. Trippier sei „wütend“ und „schockiert“ gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Edwards war die treibende Kraft hinter der Verpflichtung des ehemaligen englischen Nationalspielers, der ablösefrei von Newcastle United kam. Auch für den Transfer von Stürmer Raúl Jiménez (35/FC Fulham), der am Mittwoch präsentiert wurde, hatte Edwards sich eingesetzt. Trippier prüft nun seine Möglichkeiten, berichtet ‚Sky Sports‘. Sein Vertrag tritt offiziell am 1. Juli in Kraft.