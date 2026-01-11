Hiobsbotschaft: Matriciani nie wieder für Schalke?

Henning Matriciani (25) hat sein letztes Spiel für Schalke 04 wohl schon bestritten. Wie der Zweitligist mitteilt, hat sich der Rechtsverteidiger am Samstag beim Testspiel gegen den VfL Osnabrück (2:0) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen.

Da Matriciani, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, erst auf einen Kurzeinsatz in dieser Saison kommt und zu den klaren Abschiedskandidaten zählt, wird er vermutlich nicht erneut für S04 auflaufen.

„Das ist eine sehr bittere Nachricht. Henning hat in den vergangenen Monaten in jedem Training und bei seinem Einsatz gegen Elversberg alles für das Team gegeben“, sagt Youri Mulder, Schalkes Direktor Profifußball, „wir werden Henning nach der bevorstehenden Operation bestmöglich dabei unterstützen, wieder fit zu werden.“