Roma behält Leihspieler Ghilardi

von Tom Kunze - Quelle: tuttomercatoweb.com
Ghilardi dribbelt @Maxppp
Rom 2-0 Cagliari

Die AS Roma nimmt Daniele Ghilardi fest unter Vertrag. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ bereits am gestrigen Montag berichtete, greift die festgelegte Kauf-Klausel des von Hellas Verona ausgeliehenen Spielers im Falle eines Punktgewinnes der Roma gegen Cagliari Calcio. Durch den 2:0-Erfolg der Römer am gestrigen Montagabend tritt die Klausel nun automatisch in Kraft.

Der 23-jährige Innenverteidiger wurde im Sommer für eine Leihgebühr von zweieinhalb Millionen Euro von der Roma an Land gezogen, die damals ausgehandelte Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro inklusive einer Million an Bonuszahlungen wurde nun zur Kaufpflicht. Durch den festen Transfer des Linksfußes, der in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend 14 Einsätze verzeichnet, streicht neben Hellas Verona auch Ausbildungsverein AC Florenz reichlich Ablöse ein. Die beiden ehemaligen Arbeitgeber von Ghilardi generieren in Summe jeweils viereinhalb Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
