Eberl kündigt Bayern-Transfers an

Max Eberl erwartet im Sommer den ein oder anderen Spielertransfer beim FC Bayern. Das gibt der Sportvorstand im Interview mit ‚Sport1‘ zu verstehen: „Ein paar Pläne können wir jetzt nach der Verlängerung mit Dayot Upamecano beiseitelegen, aber natürlich wird es im Sommer Bewegungen im Kader geben. Wie groß die ausfallen, werden wir sehen.“ Nach langwierigen Verhandlungen hat sich der deutsche Rekordmeister kürzlich die Unterschrift des 27-jährigen Innenverteidigers unter einen bis 2030 datierten Vertrag abgeholt.

„Es gibt immer Themen, Wünsche und Vorstellungen auf beiden Seiten, die man zusammenbringen muss“, konstatiert Eberl, der ausführt: „Dayot hat jetzt verlängert – das bedeutet erstmal, dass die Kaderplanung in der Innenverteidigung für die neue Saison vorerst abgeschlossen ist.“ Das könnte sich aber natürlich ändern, sofern Min-jae Kim (29) den Abflug macht. Unabhängig davon halten die Münchner die Augen nach punktuellen Verstärkungen für sämtliche Mannschaftsteile offen, so Eberl: „Wir werden uns sicher nie eine Option verbauen, die dem FC Bayern gut zu Gesicht stünde.“