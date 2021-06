Sivasspor will Behrens – geht Werder leer aus?

Auf der Suche nach Verstärkung im Angriff könnte Werder Bremen bei Kevin Behrens vom SV Sandhausen leer ausgehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Mittelstürmer auf der Liste des türkischen Erstligisten Sivasspor. Statt Liga zwei mit Werder könnte Behrens mit den Türken in der Europa League-Qualifikation antreten.

Der Vertrag von Behrens läuft in wenigen Tagen aus. Ein Angebot aus Bremen liegt dem 30-Jährigen offenbar seit längerer Zeit vor, allerdings wurde noch keine Einigung erzielt. In der vergangenen Saison erzielte Behrens 13 Treffer in 32 Partien für Sandhausen und hatte damit einen großen Anteil am Klassenerhalt.