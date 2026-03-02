Über 100 Millionen: Liverpool will zwei Bundesliga-Stars

Dass der FC Liverpool an Michael Olise interessiert ist, ist bekannt. Der Franzose steht beim FC Bayern allerdings bis 2029 unter Vertrag. Und auch wenn der Vorstoß der Reds beim 24-Jährigen laut der ‚Bild‘ „durchaus ernst zu nehmen“ ist: Die Bayern werden ihren Topstar wohl kaum abgeben, auch nicht für eine Ablöse jenseits von 130 Millionen Euro.

Realistischer sind die Chancen für den Klub von der Anfield Road bei Yan Diomande, heißt es bei ‚Sky‘. Der 19-Jährige soll RB Leipzig bis zu 100 Millionen Euro einbringen. Eine Summe, die Liverpool dem Pay-TV-Sender zufolge zu zahlen bereit wäre. Gespräche im Hintergrund habe es bereits gegeben. Ein Vorteil für die Reds: Diomandes Vater ist ein bekennender Fan des englischen Meisters.

Gut möglich also, dass der Rechtsfuß nach nur einer Saison bei RB die Bundesliga schon wieder verlässt. Der Ivorer mischt seit Monaten die Liga auf und steht bei zehn Tore und sieben Vorlagen in 26 Spielen.