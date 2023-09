Real: Auch De Zerbi auf der Liste

Roberto De Zerbi hat es offenbar in den exklusiven Kreis der potenziellen Nachfolger für Carlo Ancelotti bei Real Madrid geschafft. Der 44-jährige Italiener ist durch seine Arbeit bei Brighton & Hove Albion in den Fokus der Königlichen gerückt, so ‚Cadena SER‘. Die Seagulls spielen nicht nur erfolgreichen, sondern auch attraktiven Fußball.

Unter der Anzeige geht's weiter

De Zerbi belegt in der Premier League mit Brighton den dritten Tabellenplatz. Zudem schafften es die Engländer unter der Leitung von De Zerbi, die vergangenen Saison auf einem Europapokalplatz abzuschließen. Der Start in die Europa League missglückte Brighton aber im heimischen Stadion gegen AEK Athen (2:3). Zu Beginn der Woche wurde in spanischen Medien bereits davon berichtet, dass Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso das Erbe von Ancelotti bei Real antreten soll. Auch der Name von Klub-Ikone Raúl fällt in diesem Zusammenhang immer wieder.