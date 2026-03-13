Barças Wunschlösung für die Innenverteidigung

Der FC Barcelona ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger offenbar fündig geworden. Nach Informationen der ‚Sport‘ soll Alessandro Bastoni (26) der langfristige Partner von Pau Cubarsí (19) im Abwehrzentrum werden. Die Katalanen beobachten den Linksfuß bereits seit Monaten und haben ihn nun zur obersten Priorität für das kommende Transferfenster auserkoren.

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Inter Mailand ist dem Vernehmen nach bereit, Bastoni abzugeben. Die Nerazzurri planen laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ für den Sommer einen Kaderumbruch, für den Transfereinnahmen generiert werden müssen. Lediglich Pio Esposito (20) und Lautaro Martínez (28) sollen bei den Mailändern als unverkäuflich gelten. Barcelona ist sich der Forderung des italienischen Spitzenklubs, die bei rund 70 Millionen Euro liegen soll, bewusst, möchte die Ablöse jedoch noch drücken. Allerdings muss sich die Blaugrana auf Konkurrenz einstellen, denn auch der finanzstärkere FC Liverpool soll Bastoni auf dem Zettel haben.