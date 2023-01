Chelsea plant nächstes Caicedo-Angebot

Der FC Chelsea will sich im Kampf um Moisés Caicedo nicht geschlagen geben. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, denken die Blues über ein zweites Ablöseangebot für den Mittelfeldspieler von Brighton & Hove Albion nach. Die erste Offerte in Höhe von 63 Millionen Euro haben die Seagulls vergangene Woche noch abgelehnt.

Die Forderung der Südengländer soll unverändert bei 99 Millionen Euro stehen. Graham Potter will noch bis Ende der Transferperiode einen neuen Mittelfeldspieler in seinen Reihen begrüßen. Mit Caicedo arbeitete der Chelsea-Coach bereits in Brighton zusammen. Potter hatte den 21-jährigen Ecuadorianer vor rund einem Jahr vom belgischen Zweitligisten Beerschot V.A. in die Premier League geholt.

