Barça statt Bayern: Dest begründet

Sergiño Dest hat erläutert, weshalb er einen Wechsel zum FC Barcelona einem Engagement beim FC Bayern vorzog. Bei seiner Präsentation im Camp Nou sagte der 19-jährige Rechtsverteidiger: „Bayern ist natürlich ein großer Klub, aber ich habe einfach auf mein Herz gehört und meinen Traum verwirklicht.“

Dest glaubt, „die beste Entscheidung“ getroffen zu haben. Barça überweist bis zu 26 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Zudem haben die guten Beziehungen zwischen den Niederländern und den Katalanen den Transfer erleichtert. Mit den Bayern war der US-Amerikaner schon einig.

From 1230pm CEST! The official presentation of @sergino_dest! Live, only on Barça TV+! #DE2TCuler