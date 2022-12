Bankplatz: Ronaldo kassiert die Quittung

Cristiano Ronaldo muss in der letzten Achtelfinal-Partie dieser WM auf der Bank Platz nehmen. Portugals Trainer Fernando Santos verzichtet am heutigen Dienstagabend (20 Uhr) gegen die Schweiz zunächst auf seinen Superstar. Damit endet eine Serie von 31 Endrundenspielen, die CR7 für Portugal von Beginn an absolviert hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese Trainermaßnahme ist als direkte Reaktion auf Ronaldos Gebahren im Gruppenspiel gegen Südkorea (1:2) zu verstehen. Der 37-Jährige ließ dem Ärger über seine Auswechslung freien Lauf und echauffierte sich furchtbar über seinen Trainer. „Es hat mir nicht gefallen, überhaupt nicht“, sagte Santos über die Meckerei.

Lesen

Nach Südkorea-Eklat: Konsequenzen für Ronaldo?