Mit Noel Aséko (20/FC Bayern) und Malik Pimpong (18/FC Midtjylland) hat Eintracht Frankfurt bereits zwei interessante externe Spieler unter Vertrag genommen. Mit Otávio findet Sportchef Markus Krösche ein weiteres Talent.

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Der Brasilianer wechselt vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora in die Bankenmetropole und wird mit einem Vertrag bis 2031 ausgestattet. Dem Vernehmen nach fließen vergleichsweise überschaubare 4,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni gen Westportugal.

„Mit Otávio holen wir einen jungen, hochveranlagten Innenverteidiger mit viel Entwicklungspotenzial“, freut sich SGE-Sportdirektor Timmo Hardung, „er ist Linksfüßer, groß, athletisch, schnell und vereint das mit einer ausgeprägten Verteidigungsmentalität, die wir in unserem Kader gezielt stärken möchten. Wir sind überzeugt, dass er uns bei der Eintracht viel Freude bereiten wird.“

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Otávio hatte erst im vergangenen Jahr seine Zelte in Europa aufgeschlagen und sich in Amadora der U23 angeschlossen. Wenige Wochen nach dem Wechsel gelang ihm bereits der Durchbruch bei den Profis. Mit dem Bundesliga-Wechsel erlebt die Entwicklung des 20-jährigen Innenverteidigers nun einen neuen Höhepunkt.