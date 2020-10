Bleibt Barkley bei Aston Villa?

Obwohl Ross Barkley als Leihspieler bei Aston Villa aufblüht, steht ein dauerhafter Verbleib des 26-Jährigen noch in den Sternen. Angesprochen auf eine etwaige Festverpflichtung des Mittelfeldspielers vom FC Chelsea sagte Villa-Cheftrainer Dean Smith während der heutigen Pressekonferenz: „Es ist nichts, worüber wir gesprochen haben, unsere Gespräche waren nur für das Ende dieser Saison ausgelegt.“

Mit zwei Treffern in zwei Spielen schlug Barkley bei den Villans bislang voll ein. „Er hat einen großen Eindruck hinterlassen, gerade in der Mannschaftskabine. Die Tatsache, dass es uns gelungen ist, Spieler dieses Kalibers in den Verein zu locken, ist gut angekommen, auch bei unseren Mitarbeitern und Fans“, schwärmt Smith. An die Blues ist der 33-fache englische Nationalspieler noch bis 2023 gebunden. An der Stamford Bridge würde man Barkley nach den zahlreichen Transfers im abgelaufenen Sommertransferfenster dem Vernehmen nach wohl keine Steine in den Weg legen.