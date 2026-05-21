Neue Höfler-Rolle gefunden

Nicolas Höfler setzt seine Karriere in der zweiten Mannschaft des SC Freiburg fort. Der 36-jährige Sechser soll ab Sommer das Regionalliga-Team der Breisgauer unterstützen. „Wir freuen uns riesig, dass Chicco ab der kommenden Saison unsere U23 verstärken wird“, sagt Martin Schweizer, Sportlicher Leiter der Freiburger Fußballschule, „mit seiner Erfahrung und seiner Fußballintelligenz kann er für unsere jungen Spieler auf und neben dem Platz eine enorm wichtige Rolle einnehmen. Chicco kennt den SC Freiburg und die Fußballschule wie kaum ein anderer.“

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Seit etwas mehr als einer Woche war klar, dass Höflers Zeit bei den Freiburger Profis mit dem Europa League-Finale gegen Aston Villa (0:3) endet. Der Routinier bleibt dem SC aber erhalten. „Für mich fühlt es sich ein Stück weit wie Nachhausekommen an. Ich habe hier vier Jahre in der Fußballschule gelebt und anschließend bei der zweiten Mannschaft gespielt. Ich verbinde mit dieser Zeit unglaublich viel. Der Fußball macht mir nach wie vor riesigen Spaß und gleichzeitig freue ich mich darauf, die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren an die jungen Spieler weiterzugeben und sie auf ihrem Weg zu unterstützen“, so Höfler.