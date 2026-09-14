Bittere Enthüllung: BVB-Zugang Lerma in der Sackgasse

BVB-Zugang Justin Lerma (18), im Sommer für vier Millionen Euro von Independiente gekommen, konnte sich in der Vorbereitung nicht durchsetzen. Allen voran physische Defizite attestierte Cheftrainer Niko Kovac dem Mittelfeldspieler.

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Gedankenspiele über eine Leihe mündeten nicht in einem Deal – das kommt den Beteiligten jetzt teuer zu stehen, denn die Aussicht auf Spielanteile ist nicht gerade rosig.

Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, „darf Lerma aufgrund arbeitsrechtlicher Vorgaben derzeit nicht für die Reserve in der Regionalliga West auflaufen“. Da Einsätze unter Kovac zum jetzigen Zeitpunkt zudem unwahrscheinlich erscheinen, wird erneut über ein Gastspiel diskutiert.

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Der Regionalzeitung zufolge gibt es „erste Überlegungen“, den ecuadorianischen U20-Nationalspieler im Winter doch noch abzugeben. Als Erstes sollte Lerma aber seine akute Muskelverletzung auskurieren. Im Anschluss gilt es, seine weiteren Entwicklungsschritte zu klären.