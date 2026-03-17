Bastoni günstiger als gedacht

Für Alessandro Bastoni müssen interessierte Vereine offenbar doch keine 70 Millionen Euro auf den Tisch legen. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ sind lediglich 50 Millionen Euro nötig, um den Innenverteidiger von Inter Mailand loszueisen.

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Der Vertrag des 26-Jährigen läuft bis 2028. Interessiert sind neben dem FC Barcelona auch Vereine aus der Premier League.