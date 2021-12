Bobic kündigt Transfers an: „Mein Handy bimmelt die ganze Zeit“

Sportlich läuft es bei Hertha BSC gemessen an den eigenen Ansprüchen miserabel. Grund genug für den Hauptstadtklub, im Winter den Generalumbruch zu planen. Spieler wie Krzysztof Piatek (26) und Lucas Tousart (24) oder auch Marvin Plattenhardt (29) und Davie Selke (26) sollen Platz machen und somit Geld für neues Personal generieren.

Fredi Bobic lässt nun mit markigen Sprüchen aufhorchen. „Es wird ein interessantes Fenster werden. Mein Handy ist Chaos, da bimmelt es die ganze Zeit. Da ist gerade Schlussverkauf und Weihnachtsvorverkauf“, nahm der 50-Jährige auf der heutigen Pressekonferenz kein Blatt vor den Mund, stellte aber klar: „Durch die Pandemie wissen wir nicht, was auf uns zukommt.“

Bobic will ein Zeichen setzen

Es ist eher unüblich, dass ein Bundesliga-Funktionär so offen über Kaderumstrukturierungen redet. In Berlin brennt aber der Baum und der Kaderplaner will ganz offenbar auch beim Spielerpersonal ein Zeichen setzen.

Bobic versprach: „Wir werden unseren Kader noch mal genau anschauen.“ Die Hertha sucht „für jede Situation die richtige Antwort. Manchmal sind das auch Wunschträume, weil die Realität auf dem europäischen Markt doch eine ganz andere ist.“