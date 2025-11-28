Mateta strebt Wechsel an

Angreifer Jean-Philippe Mateta könnte Crystal Palace 2026 verlassen. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, sehnt sich der 28-Jährige nach einem Tapetenwechsel. Vor allem mit einem Transfer nach Italien liebäugelt der Franzose, aber auch Vereine aus der Premier League haben ihn auf dem Zettel.

Crystal Palace möchte Mateta aber nicht gehen lassen. ‚Sky‘ berichtete zuletzt, dass die Eagles die Vertragsverhandlungen mit dem Ex-Mainzer aufgenommen haben, um sein 2027 auslaufendes Arbeitspapier auszuweiten. Bereits im vergangenen Sommer war der dreifache Nationalspieler bei Topklubs in England und Italien im Gespräch. Seine Verhandlungsposition hat er in dieser Saison als viertbester Torschütze der Premier League (sechs Tore) weiter gestärkt.