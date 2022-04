Wolfsburg: Kohfeldt vor Rückkehr

Beim VfL Wolfsburg kann man in Kürze wieder mit Trainer Florian Kohfeldt rechnen. Über den jüngst an Corona erkrankten 39-Jährigen sagte Jörg Schmadtke im Anschluss an das 0:3 gegen den FC Augsburg: „Ich gehe davon aus, dass er am Dienstag wieder zu Mannschaft stoßen wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim enttäuschenden Auftritt gegen Augsburg wurde Kohfeldt von seinem erst 25-jährigen Assistenten Vincent Heilmann vertreten. „Ich glaube, dass das Spiel nicht zur Genesung beiträgt“, so Schmadtke, der die Mannschaft in die Pflicht nahm: „Du musst im Abstiegskampf deutlich mehr Präsenz zeigen.“