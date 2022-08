Dragowski wechselt zu Spezia Calcio

Bartlomiej Dragowski wechselt innerhalb der italienischen Serie A. FT kann einen Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘ bestätigen, demzufolge der Torhüter sich Spezia Calcio anschließt. Der AC Florenz erhält 2,5 Millionen Euro Ablöse für Dragowski, an dem auch Borussia Dortmund mal Interesse zeigte.

Der Pole war 2016 von Jagiellonia nach Florenz gekommen und erkämpfte sich nach einer Leihe zum FC Empoli den Platz zwischen den Pfosten. In der vergangenen Spielzeit verlor Dragowski diesen allerdings wieder an Pietro Terracciano (32). In La Spezia ist der 24-Jährige nun als Stammkraft vorgesehen.