FC Bayern: Gnabry-Entscheidung heute

Die Entscheidung darüber, ob Serge Gnabry bei der Partie gegen die SV Elversberg am Sonntag (17:30 Uhr) in den Kader des FC Bayern zurückkehren wird, fällt erst in den kommenden Stunden. Cheftrainer Vincent Kompany sagte auf der heutigen Pressekonferenz: „Serge trainiert, aber es wird heute noch entschieden. Ich schätze, dass er morgen oder gegen Union Berlin (am 18. September, Anm. d. Red.) dabei sein wird.“

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Die Münchner wollen bei Gnabry, der seit April wegen einer Adduktorenverletzung ausfällt, nichts überstürzen. „Wir haben noch Gespräche mit Serge. Er muss das Zeichen geben, dass er sagt, ich habe nicht das Gefühl, dass beim Schuss oder einem Dribbling etwas sein kann“, so Kompany über den 31-jährigen Offensivspieler.