45-Millionen-Angebot für Watkins

Ollie Watkins könnte seine Karriere in der Saudi Pro League fortsetzen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Al Hilal ein offizielles Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro inklusive Boni für den Angreifer bei Aston Villa hinterlegt.

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Der 30-Jährige, der in der abgelaufenen Saison klarer Stammspieler der Villans war, ist laut dem Transferexperten an einem Wechsel in die Wüste interessiert. Sein Vertrag in Birmingham läuft noch bis 2028.