Menü Suche
Kommentar
Premier League

45-Millionen-Angebot für Watkins

von Martin Schmitz - Quelle: Fabrizio Romano
Ollie Watkins bei der englischen Nationalmannschaft @Maxppp

Ollie Watkins könnte seine Karriere in der Saudi Pro League fortsetzen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Al Hilal ein offizielles Angebot in Höhe von 45 Millionen Euro inklusive Boni für den Angreifer bei Aston Villa hinterlegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 30-Jährige, der in der abgelaufenen Saison klarer Stammspieler der Villans war, ist laut dem Transferexperten an einem Wechsel in die Wüste interessiert. Sein Vertrag in Birmingham läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
SPL
Villa
Hilal
Ollie Watkins

Weitere Infos

Premier League Premier League
SPL Saudi Pro League
Villa Logo Aston Villa
Hilal Logo Al Hilal
Ollie Watkins Ollie Watkins
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert