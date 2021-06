United eröffnet Pogba-Gespräche

Manchester United hat erste Schritte bezüglich einer Vertragsverlängerung mit Paul Pogba eingeleitet. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Red Devils mit Vertretern des 28-jährigen Franzosen Gespräche aufgenommen. Das aktuelle Arbeitspapier des Mittelfeldspielers läuft 2022 aus, einen ablösefreien Wechsel im nächsten Jahr will United unbedingt verhindern.

Auf der heutigen Pressekonferenz der französischen Nationalmannschaft antwortet Pogba auf die Frage nach seiner Zukunft: „Ich habe mich nicht mit den Managern zusammengesetzt, ich bin immer noch in Manchester. Ich denke an die Euro. Ich habe mehr Erfahrung als früher, ich konzentriere mich auf die Gegenwart. Ich habe einen Berater, der kümmert sich um all das.“ Lange war ein Abschied in Richtung Real Madrid ein Thema. Bei den Königlichen war Pogba der Wunschspieler von Ex-Coach Zinedine Zidane. Seit dem Trainerwechsel zu Carlo Ancelotti könnten sich die Pläne geändert haben.