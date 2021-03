Kohfeldt setzt auf Sargents Entwicklung

Florian Kohfeldt ist von Joshua Sargents Entwicklung überzeugt und hofft auf dessen langfristige Zukunft bei den Grün-Weißen. „Josh fühlt sich extrem wohl in Bremen. Bei aller Euphorie: Er braucht auch Raum für seine Entwicklung. […] Ich glaube, dass er ein sehr kompletter Stürmer werden kann in der Liga. Und ich glaube, dass er sehr gut daran tut, sich stetig weiterzuentwickeln“, zitiert die ‚Bild‘ den Trainer von Werder Bremen.

Mit drei Treffern in den vergangenen drei Ligaspielen steigerte Sargent seine Torausbeute noch einmal deutlich. „Er kann in den nächsten Jahren zu einem Stürmer werden, der immer um die zehn Tore machen kann“, prognostiziert Kohfeldt, „Josh ist sehr ruhig, jetzt auch lockerer, weil er selbstsicherer wird. So muss er weitermachen. Das gefällt mir schon gut.“ Hinsichtlich einer vorzeitigen Verlängerung hat man an der Weser nach wie vor keine Eile.