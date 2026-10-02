Ziel vor Augen: Hofmann kündigt Bayer-Abschied an

Eine lukrative Offerte aus Saudi-Arabien schlug Jonas Hofmann im vergangenen Transferfenster aus. „Das hatte eher weniger mit privaten Dingen zu tun, am Ende hat es einfach nicht mit allem hingehauen“, zitiert der ‚kicker‘ den 34-Jährigen.

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Stattdessen stellt sich Hofmann in dieser Saison der Konkurrenz bei Bayer Leverkusen, auch wenn er weiß, dass die Aussicht auf Spielzeit schlecht ist. „Die Konkurrenz ist groß, auf jeden Fall. Es sind viele Spieler. Ich muss sagen, ich bin entspannt. Ich weiß ja, was auf mich zukommt hier“, gibt sich der kreative Offensivspieler gelassen.

Hofmanns Vertrag in Leverkusen läuft 2027 aus. Spätestens dann werden sich die Wege nach vier gemeinsamen Jahren wohl auch trennen: „Ich bin ja noch nicht am Ende. Hier in Leverkusen vielleicht ja, aber es soll auf jeden Fall weitergehen. Das kann ich verraten. Wenn ich in mich reinhöre, will ich schon noch zwei, drei Jahre spielen.“

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Auslandswechsel wahrscheinlich

Wo es dann für den frischgebackenen zweifachen Familienvater weitergeht, ist noch offen. „Wir können uns sehr, sehr gut vorstellen, ins Ausland zu gehen, weil jetzt hinten raus ist natürlich auch der Faktor genießen ein bisschen angesagt“, so Hofmann, der anfügt: „Ich weiß nicht, ob sich in Deutschland noch jemand für einen 35-Jährigen interessiert.“

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Möglicherweise verschlägt es ihn im Herbst seiner Karriere in die MLS? „Das kann auch über den Ozean gehen“, deutet Hofmann jedenfalls an, „es geht mir halt darum, noch mal was ganz anderes zu machen. Irgendwann verspürt man vielleicht, dass man einfach weg will, was Neues sehen will, Abenteuer will.“