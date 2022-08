Chelsea: Palmieri-Abschied steht bevor

West Ham United kann zeitnah den Transfer von Emerson Palmieri (28) eintüten. Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano haben sich die Hammers mit dem FC Chelsea auf einen Transfer des Linksverteidigers geeinigt. Der 27-fache italienische Nationalspieler kostet rund 15 Millionen Euro plus zwei weitere Millionen an Boni. Palmieri unterschreibt bis 2027 beim Londoner Klub und soll schon am morgigen Dienstag den erforderlichen Medizincheck hinter sich bringen.

Vor vier Jahren hatte Chelsea kolportierte 20 Millionen Euro an die AS Rom gezahlt, um sich Palmieris Unterschrift zu sichern. Die vergangene Saison verbrachte der Linksfuß leihweise bei Olympique Lyon. Für Chelsea absolvierte der defensive Außenbahnspieler bislang 71 Pflichtspiele.