Bayer teilt bittere Vázquez-Diagnose mit

von Fabian Ley - Quelle: bayer04.de
Bayer Leverkusen muss erneut längerfristig auf Lucas Vázquez verzichten. Laut offiziellen Vereinsangaben hat der 34-Jährige am Dienstag beim Champions League-Spiel gegen Olympiakos Piräus (0:0) eine Verletzung in der rechten Wade erlitten, wegen der er „voraussichtlich mehrere Wochen“ ausfallen werde.

Bayer 04 Leverkusen
ℹ️ Lucas Vázquez hat sich im Champions-League-Heimspiel gegen Olympiakos Piräus eine Verletzung in der rechten Wade zugezogen und wird der #Werkself voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Gute und schnelle Besserung, Lucas! ❤️‍🩹

#Bayer04 | #Vazquez
Der Spanier musste den Platz beim Weiterkommen in der Königsklasse eine Viertelstunde vor Schluss verlassen. Vázquez, im vergangenen Sommer ablösefrei von Real Madrid gekommen, hatte der Werkself bereits zwischen Oktober und Dezember wochenlang verletzungsbedingt gefehlt.

