BVB: Traum-Debüt für Lerma

Justin Lerma (18) hat bei seinem ersten 45-minütigen Auftitt im Trikot von Borussia Dortmund direkt für ein Ausrufezeichen gesorgt. Beim Saisonauftakt gegen Rot-Weiß Oberhausen stand der Neuzugang von Independiente direkt in der Startaufstellung und besorgte kurz vor dem Pausenpfiff mit seinem Debüttor den 1:1-Ausgleich.

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☕️ Pause in Oberhausen. Nach dem Premierentor unseres Neuzugangs Justin Lerma steht es nach 45 Minuten im Stadion Niederrhein 1:1.

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Die zweite Halbzeit gibt's im Livestream auf unserem YouTube-Channel, präsentiert von @vodafone_de!

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Lerma leitete seinen Treffer selbst ein. Einen Befreiungsschlag von der eigenen Grundlinie nahm der offensive Mittelfeldspieler perfekt mit, drehte sich um den Gegenspieler und startete den Angriff. Sein Diagonalball fand auf der linken Seite Mathis Albert (17), der in die Mitte dribbelte, dessen Abschluss aber noch geblockt wurde. Lerma stand goldrichtig, nahm den Ball mit und traf sicher ins lange Eck. Mit Joane Gadou (19) und Takato Yamamoto (18) kamen im zweiten Durchgang zwei weitere Neuzugänge zum Einsatz.