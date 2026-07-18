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Bundesliga

BVB: Traum-Debüt für Lerma

von Remo Schatz
1 min.
Justin Lerma im BVB-Training @Maxppp
RW Oberhausen 1-3 BVB

Justin Lerma (18) hat bei seinem ersten 45-minütigen Auftitt im Trikot von Borussia Dortmund direkt für ein Ausrufezeichen gesorgt. Beim Saisonauftakt gegen Rot-Weiß Oberhausen stand der Neuzugang von Independiente direkt in der Startaufstellung und besorgte kurz vor dem Pausenpfiff mit seinem Debüttor den 1:1-Ausgleich.

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Lerma leitete seinen Treffer selbst ein. Einen Befreiungsschlag von der eigenen Grundlinie nahm der offensive Mittelfeldspieler perfekt mit, drehte sich um den Gegenspieler und startete den Angriff. Sein Diagonalball fand auf der linken Seite Mathis Albert (17), der in die Mitte dribbelte, dessen Abschluss aber noch geblockt wurde. Lerma stand goldrichtig, nahm den Ball mit und traf sicher ins lange Eck. Mit Joane Gadou (19) und Takato Yamamoto (18) kamen im zweiten Durchgang zwei weitere Neuzugänge zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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