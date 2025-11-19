Menü Suche
Auch Militão bereitet Real Sorgen

von Julian Jasch
Dean Huijsen und Eder Militao Zweikampf @Maxppp

Ein weiterer Profi von Real Madrid kommt angeschlagen aus der Länderspielpause zurück. Innenverteidiger Éder Militão verletzte sich beim gestrigen Freundschaftsspiel von Brasilien gegen Tunesien (1:1) im Adduktorenbereich. Weitere Tests sollen nun Aufschluss über die Schwere der Blessur des 27-Jährigen gegeben.

Rückschläge erlitten in den vergangenen Tagen auch Dean Hujisen, Kylian Mbappé und Eduardo Camavinga. Keiner der Real-Stars hat sich nach aktuellem Stand der Dinge aber eine schlimmere Blessur zugezogen.

