Auch Militão bereitet Real Sorgen

Ein weiterer Profi von Real Madrid kommt angeschlagen aus der Länderspielpause zurück. Innenverteidiger Éder Militão verletzte sich beim gestrigen Freundschaftsspiel von Brasilien gegen Tunesien (1:1) im Adduktorenbereich. Weitere Tests sollen nun Aufschluss über die Schwere der Blessur des 27-Jährigen gegeben.

Rückschläge erlitten in den vergangenen Tagen auch Dean Hujisen, Kylian Mbappé und Eduardo Camavinga. Keiner der Real-Stars hat sich nach aktuellem Stand der Dinge aber eine schlimmere Blessur zugezogen.