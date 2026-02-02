Menü Suche
40 Millionen: Atlético verpflichtet Lookman

von Fabian Ley - Quelle: atleticodemadrid.com
Ademola Lookman beim Training von Atalanta @Maxppp

Ademola Lookman setzt seine Karriere in Spanien fort. Der Offensivspieler verlässt Atalanta Bergamo und schließt sich Atlético Madrid an. Bei den Rojiblancos unterzeichnet der 41-fache nigerianische Nationalspieler einen Vertrag bis 2030. Dem Vernehmen nach fließen 35 Millionen Euro plus fünf Millionen an möglichen Boni. Im Rennen um den 28-Jährigen setzte sich Atlético gegen Fenerbahce durch.

Lookman war im August 2022 für rund elf Millionen Euro von RB Leipzig nach Bergamo gewechselt. Für Atalanta markierte der flinke Rechtsfuß 55 Tore und 27 Assists in 137 Einsätzen. In Erinnerung bleibt insbesondere sein Hattrick beim 3:0-Sieg im Europa League-Finale 2024 gegen Bayer Leverkusen. Für ähnliche Highlights will Lookman nun in Madrid sorgen.

