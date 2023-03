50 Millionen: Christensen zurück in die Premier League?

Andreas Christensen spielt unter Trainer Xavi beim FC Barcelona eine wichtige Rolle. Der dänische Nationalspieler hat seinen Platz in der Stammformation sicher und erheblichen Anteil am großen Erfolg der Katalanen in der Liga. Nur neun Gegentore kassierte Barça in den bisherigen 26 Ligapartien. Das ruft offenbar Newcastle United auf den Plan.

Die Magpies beschäftigen sich laut ‚Sport‘ sehr konkret mit dem 26-jährigen Innenverteidiger. Die wirtschaftlich potenten Engländer müssten der spanischen Tageszeitung zufolge mit einem Angebot über 50 Millionen Euro vorstellig werden, um die Verantwortlichen vom Camp Nou an den Verhandlungstisch zu bekommen.

Klar ist, dass Barcelona weiterhin an der finanziellen Schieflage zu knabbern haben. Um neue Spieler zu verpflichten, müssen die Katalanen zunächst Spieler verkaufen und das Gehaltsbudget senken. Stammspieler abzugeben, gehört dabei zwar nicht zum Plan, die Situation bei Christensen ist jedoch eine besondere: Der 63-fache Nationalspieler kam vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Chelsea, ein millionenschwerer Verkauf würde sich extrem gut auf die Bilanzen auswirken.

Kommen Martínez & N’Dicka?

Zeitgleich arbeitet Barças Transferabteilung daran, den Kader qualitativ und quantitativ zu verstärken. Iñigo Martínez (31) von Athletic Bilbao hat dem Vernehmen nach schon in Barcelona unterschrieben. Auch Frankfurts Evan N’Dicka soll nach Möglichkeit im Sommer ablösefrei nach Katalonien wechseln. Zuletzt wurde berichtet, die Offiziellen der Blaugrana seien zuversichtlich, im Werben um den Franzosen den Zuschlag zu erhalten.

Sollten beide Deals über die Bühne gebracht werden, könnten die Culés einen Christensen-Abgang wohl verkraften. Neben Newcastle sollen auch weitere Vereine die Situation um den bis 2026 an Barcelona gebundenen Abwehrspieler beobachten. Es könnte also sein, dass der 1,87 Meter große Rechtsfuß nach nur einem Jahr schon wieder seine Zelte in Barcelona abbricht.