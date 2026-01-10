Menü Suche
Premier League

Semenyo direkt in der City-Startelf

von Remo Schatz - Quelle: mancity.com
1 min.
Antoine Semenyo feiert @Maxppp
ManCity Exeter

Für Antoine Semenyo (26) geht es bei Manchester City direkt von null auf hundert. Wie die Skyblues offiziell bekanntgeben, steht der Winterneuzugang in der Startaufstellung für das heutige FA Cup-Duell gegen den Drittligisten Exeter City (16 Uhr).

Manchester City
Your City side to face Exeter 💪🩵

XI | Trafford, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri (C), Reijnders, McAidoo, Cherki, Semenyo, Haaland

SUBS | Donnarumma, Doku, Nico, Bernardo, Nunes, O'Reilly, Foden, Mukasa, Mfuni

🤝 @etihad
Erst am gestrigen Freitag setzte sich City endgültig beim begehrten Offensivspieler durch und verkündete den Transfer vom AFC Bournemouth. Die Ablöse soll sich auf 72 Millionen Euro belaufen, weitere 1,7 Millionen können an Boni hinzukommen.

