Premier League
Semenyo direkt in der City-Startelf
1 min.
@Maxppp
Für Antoine Semenyo (26) geht es bei Manchester City direkt von null auf hundert. Wie die Skyblues offiziell bekanntgeben, steht der Winterneuzugang in der Startaufstellung für das heutige FA Cup-Duell gegen den Drittligisten Exeter City (16 Uhr).
Unter der Anzeige geht's weiter
Manchester City @ManCity – 15:00
Your City side to face Exeter 💪🩵Bei X ansehen
XI | Trafford, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri (C), Reijnders, McAidoo, Cherki, Semenyo, Haaland
SUBS | Donnarumma, Doku, Nico, Bernardo, Nunes, O'Reilly, Foden, Mukasa, Mfuni
🤝 @etihad
XI | Trafford, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri (C), Reijnders, McAidoo, Cherki, Semenyo, Haaland
SUBS | Donnarumma, Doku, Nico, Bernardo, Nunes, O'Reilly, Foden, Mukasa, Mfuni
🤝 @etihad
Erst am gestrigen Freitag setzte sich City endgültig beim begehrten Offensivspieler durch und verkündete den Transfer vom AFC Bournemouth. Die Ablöse soll sich auf 72 Millionen Euro belaufen, weitere 1,7 Millionen können an Boni hinzukommen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden