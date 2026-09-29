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Köln: Top-Talent unterschreibt langfristig

von Tom Steinmetzler
1 min.
Assad Kotya-Fofana im Zweikampf @Maxppp

Der 1. FC Köln hat einen deutschen U19-Meister von 2025 mit einem Profivertrag ausgestattet. Innenverteidiger Assad Kotya-Fofana unterschreibt langfristig beim FC. Der 18-Jährige trainiert bereits seit längerem mit dem Profiteam. Kotya-Fofana kam bisher einmal für die U23 der Kölner in der Regionalliga West zum Einsatz.

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Der Technische Direktor Lukas Berg sagt: „Wir sind stolz, dass wir den Vertrag mit Assad langfristig verlängert haben. Seit seinem Wechsel in unsere U16 aus unserem damaligen und heutigen Partnerverein, dem SC West, hat Assad eine erstaunliche Entwicklung genommen. Es spricht für seine Qualität, dass er bei uns schon mehrfach frühzeitig in höheren Jahrgängen eingesetzt wurde. In seinen zwei U19-Jahren ist er als Stammspieler in der Innenverteidigung maßgeblich an den beiden Finalteilnahmen 2025 und 2026 beteiligt gewesen. Jetzt wollen wir Assad in der Regionalliga West auf den Seniorenfußball und höhere Aufgaben vorbereiten. Die Verlängerung ist ein starkes Signal für das Partnervereinsprogramm, für die FC-Akademie und für den eingeschlagenen Weg bei der Förderung unserer Talente.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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