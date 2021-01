Reals Transfer-Flops | Hulk vs. Superman in Italien

Real verschwendet 395 Millionen

Man kann wohl ohne Frage sagen, dass Real Madrid in den vergangenen Jahren auf dem Transfermarkt nicht das beste Händchen hatte. Etliche Spieler, die im Laufe der Jahre für viel Geld kamen, spielen auch heute noch keine Rolle bei den Königlichen. Die ‚as‘ fällt nun ein vernichtendes Urteil. „395 Millionen schweben in der Luft“, titelt die spanische Zeitung und kritisiert die „Investitionen in irrelevante Spieler in drei aufeinanderfolgenden Sommern“. Im Sommer 2019 gaben die Blancos insgesamt 280 Millionen Euro für Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militão, Rodrygo und Reinier aus. Dazu kommen 115 Millionen für Vinicius jr., Álvaro Odriozola, Mariano Díaz und Brahim Díaz aus dem Sommer 2018. Fast keiner dieser Spieler konnten sich in Reals Stammelf etablieren – eine ernüchternde Bilanz.

Klopp wollte nicht zu United

In England wirft das Topspiel zwischen Tabellenführer Manchester United und Verfolger FC Liverpool seine Schatten voraus. Vor dem Duell am heutigen Sonntag (17:30 Uhr) sorgen Aussagen von Jürgen Klopp, die der ‚Daily Express‘ aufgreift, für viel Aufsehen: Der Coach der Reds sei „glücklich, zweimal die Möglichkeit abgelehnt zu haben, Trainer von Manchester United zu werden“. Die fußballerische Vision des Ex-BVB-Trainers passe nicht zu den Red Devils, meint der 53-Jährige. Indes ist man sich bei Liverpool der Schwierigkeit der bevorstehenden Aufgabe bewusst. „United wird dieses Jahr der größte Rivale um den Titel sein“, sagt Liverpool-Angreifer Roberto Firmino. Die ‚Daily Mail‘ bezeichnet die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer gar als „rote Bedrohung“.

Der unglaubliche Hulk vs. Superman

Auch in der italienischen Serie A steht am heutigen Abend ein wahres Spitzenspiel an, wenn Inter Mailand auf Juventus Turin trifft (20:45 Uhr). Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bezeichnet das Duell als Aufeinandertreffen der „Superhelden“ und spielt damit auf die Stars beider Mannschaften an. „Lukaku gegen Ronaldo ist wie ein Duell zwischen dem unglaublichen Hulk und Superman.“ Auf der Titelseite steckt die italienische Sportzeitung den portugiesischen Star kurzerhand in ein Superman-Kostüm, während Lukaku als Hulk abgebildet ist. Für den ‚Corriere dello Sport‘ ist es „die Nacht der Giganten“, die heute ansteht: „Inter-Juve entzündet den Kampf an der Tabellenspitze hinter dem AC Mailand.“ Die ‚Tuttosport‘ ist sich unterdessen sicher: „Das Duell im San Siro wird Milans Rivalen um den Titel bestimmen.“