Muskelprotz Traoré vorerst im zweiten Glied

Adama Traoré muss sich bei West Ham United weiterhin gedulden. Trainer Nuno Espírito Santo erklärte auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Fulham (Mittwoch, 20:30 Uhr), dass der Neuzugang vorerst nicht für die Startelf vorgesehen ist: „Es gab zwar gute Phasen im Spiel, aber natürlich stehen vor ihm zwei Spieler, die gerade in Topform sind. Er ist geduldig genug, um zu erkennen, dass seine Chance kommen wird.“

Der 30-Jährige bleibt damit vorerst in der Hackordnung der Hammers hinter Crysencio Summerville (24) und Jarrod Bowen (29) zurück. Die Flügelzange steuerte im bisherigen Jahr 2026 bereits zwölf Torbeteiligungen für die abstiegsbedrohten Londoner bei. Traoré kommt in der Premier League lediglich auf 25 Einsatzminuten, erhält von seinem Coach aber dennoch viel Zuspruch: „Er bringt neue Energie in unser Team und wir versuchen jeden Tag, ihn zu verbessern.“ Kurios: Nuno verordnet dem Kraftpaket ein Fitnessstudioverbot: „Ich habe ihm gesagt, er soll sich vom Kraftraum fernhalten. Das ist eine der Sachen, die er meiner Meinung nach erkennen muss. Er hat genug Gewicht. Er wird dort Übungen zur Verletzungsprävention machen, aber keine Gewichte heben.“