Max Eberl hat auf die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Eric Maxim Choupo-Moting reagiert. Der Sportvorstand des FC Bayern sagte gegenüber Medienvertretern: „Erstmal gucken wir, wie die Verletzten zurückkommen und sich unser Kader dann darstellt im Januar. Fakt ist, dass Harry (Kane, Anm. d. Red.) und Isi (Ismael Saibari) nicht dabei sein werden. So Gott will, werden alle anderen wieder dabei sein, also auch Phonzy (Alphonso Davies) und Serge (Gnabry). Wenn das der Fall wäre, müssen wir schon genau überlegen, ob wir etwas machen. Aber das ist jetzt aktuell wirklich keine Überlegung, weil in den nächsten sieben Spielen helfen uns die Jungs, die da sind, und zu denen haben wir hundertprozentiges Vertrauen.“

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‚Sky‘ hatte am gestrigen Montagabend berichtet, dass der deutsche Rekordmeister eine Rückholaktion von Choupo-Moting diskutiert. Der inzwischen 37-Jährige wäre nach seinem Abschied von RB New York ablösefrei zu haben. Schon von 2020 bis 2024 war der gebürtige Hamburger für Bayern auf Torejagd gegangen (38 Treffer und 13 Vorlagen in 122 Einsätzen). Hintergrund der Gedankenspiele sind die monatelangen Ausfälle von Kane und Saibari. Ebenfalls als potenzieller Winter-Neuzugang gehandelt wird Amine Gouiri (26) von Olympique Marseille.