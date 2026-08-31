Aussortiert & perspektivlos: Moukoko findet neuen Klub

Der freie Fall des einstigen Wunderkinds Youssoufa Moukoko geht immer weiter. Der 21-Jährige, der für Borussia Dortmund einen Jugendrekord nach dem anderen gebrochen hatte, kommt im Seniorenbereich einfach nicht in die Spur. Durch seine Flucht zum FC Kopenhagen im vergangenen Sommer wollte der Linksfuß seiner Karriere wieder neuen Schwung geben. Der Plan ging jedoch nicht auf.

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Trotz 18 Treffern in 46 Pflichtspielen verlief die Saison enttäuschend, beide Parteien haben sich laut ‚Sky‘ trotz eines Vertrags bis 2030 auf eine Trennung in diesem Sommer verständigt. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, geht es für Moukoko in die Süper Lig zu Corum FK – alles andere als ein internationaler Topklub aus einer Topliga.

Moukoko bereits in Istanbul

Spieler und der Istanbuler Klub sind sich einig, der Youngster befindet sich bereits für den Medizincheck vor Ort. Als Ablöse sind dem Vernehmen nach drei Millionen Euro im Gespräch, Kopenhagen zahlte vor einem Jahr noch fünf Millionen.

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Enttäuscht zeigt sich die dänische Sportzeitung Tipsbaldet: „Als Youssoufa Moukoko zum FC Kopenhagen kam, schien es ein spektakulärer Transfer zu werden, der den anderen Mannschaften in der höchsten dänischen Spielklasse wehtun könnte. So kam es jedoch nicht.“