Neuer gibt Update zum Karriereende

Manuel Neuer könnte dem FC Bayern München auch nach dem Sommer weiter erhalten bleiben. Wie der 39-Jährige der ‚L’Équipe‘ verrät, hat er sich noch nicht entschieden, ob er seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim Rekordmeister noch einmal verlängern wird: „Das hängt von meiner Gesundheit und meiner Leistungsfähigkeit ab. Im Moment bin ich glücklich, fit und gespannt, wie lange das noch so bleiben wird. Ich komme immer noch gerne zum Training. Jede Saison gibt es neue Impulse im Team. In fünfzehn Jahren hat sich viel verändert: Mitarbeiter, Trainer, Spieler. Und bei Bayern ist die Atmosphäre immer sehr angenehm.“

Erst am gestrigen Dienstag hatte der langjährige Nationaltorhüter klargestellt, dass er dem DFB für die kommende Weltmeisterschaft im Sommer nicht zur Verfügung stehen wird. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Entscheidung bezüglich seiner Vereinskarriere. Von der französischen Sportzeitung befragt, wie er nach seiner Karriere in Erinnerung bleiben möchte, stellt der fünfmalige Welttorhüter klar: „Das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich hoffe, dass es positiv sein wird. Ich hoffe, dass man sagen wird, ich sei ein guter Torwart gewesen.“