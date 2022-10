Dembélé walzt Bilbao platt | Milans „60-Millionen-Mission“

Dembélé führt die „Walze“ an

Die Saison des FC Barcelona gleicht einer Achterbahnfahrt. Immer wieder muss die Xavi-Truppe empfindliche Rückschläge hinnehmen, bringt dann aber wieder ihre PS auf die Straße. So geschehen am gestrigen Sonntag. Die katalanische „Walze“ (‚Mundo Deportivo‘) überrollte Athletic Bilbao beim „Dembélé-Festival“ (‚Sport‘) mit 4:0. Der namentlich genannte Hauptdarsteller des Abends glänzte mit einem Tor und drei Vorlagen und war damit an allen Treffern beteiligt.

Hasenhüttl ärgert Arsenal

Kommt nun etwa auch dem FC Arsenal die Konstanz abhanden? Fast schon beängstigend, wie sich die Elf von Trainer Mikel Arteta bisher durch die Spielzeit gepunktet hat. Jetzt scheint den Gunners so ein bisschen die Puste auszugehen. Das 1:1 bei Ralph Hasenhüttls FC Southampton war ob des Chancenwuchers komplett unnötig. „Artetas Verschwender“, urteilt ‚The Mirror‘ trocken. Immerhin: Mit 28 Punkten grüßt Arsenal noch immer von der Tabellenspitze.

Milans erstes Endspiel

Das Montagsmotto: Nach der Liga ist vor der Champions League. Heute richtet sich der Fokus der Europacup-Teilnehmer schon wieder auf die Aufgabe unter der Woche. Der AC Mailand rangiert zwar auf dem letzten Platz der Gruppe E, ist mit vier Punkten aber noch lange nicht abgeschlagen. Mit einem Sieg können die Rossoneri am morgigen, punktgleichen Gegner Dinamo Zagreb und womöglich auch an RB Salzburg (sechs Zähler) vorbeiziehen. Gelingt der Sprung ins Achtelfinale, fließt reichlich Kohle. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt es Milans „60-Millionen-Mission“.