Neuer Mittelstürmer für Aue

Erzgebirge Aue holt den kroatischen Mittelstürmer Antonio Mance an Bord. Der 26-Jährige wechselt leihweise vom kroatischen Erstligisten NK Osijek zu den Sachsen, für den kommenden Sommer besteht eine Kaufoption. In der vergangenen Saison war Mance nach Ungarn an den Puskás Akadémia FC verliehen, für den er in 30 Einsätzen zehn Tore erzielte.

Aue-Trainer Aliaksei Shpileuski sagt: „Auf unserer Shortlist stand Antonio ganz oben, umso mehr freuen wir uns, dass er nun hier ist und unsere Offensive verstärkt. Er ist ein kompletter Stürmer mit einer ausgeprägten Physis, Wucht und Mentalität.“ Präsident Helge Leonhardt freut sich auf einen „Vollblutstürmer, der uns definitiv weiterhelfen wird.“