Eindhoven-Gebot für Pedri

Pedri vom FC Barcelona weckt weiterhin Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge kommt der jüngste Interessent für das 17-jährige Talent aus der Eredivisie. So soll die PSV Eindhoven ein konkretes Leih-Angebot eingereicht haben.

Bei Barça will man bislang von einem Abschied des Offensivspielers aber nichts wissen. Auch Borussia Mönchengladbach und Bayern München hatten in diesem Sommer schon angeklopft. Pedri soll in Barcelona aber zunächst die volle Vorbereitung absolvieren, ehe eine Entscheidung über seine kurzfristige Zukunft fällt.