Bericht: Sané will bei Bayern bleiben

So wie seine Leistungen waren auch die Schlagzeilen rund um Leroy Sané in den vergangenen Wochen und Monaten wechselhaft. Mal hieß es, der 27-Jährige sei ein Verkaufskandidat, dann wiederum, Trainer Thomas Tuchel plane fest mit ihm.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sané selbst hat dazu offenbar eine klare Meinung. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, will der Nationalspieler in der Saison 2023/24 definitiv beim FC Bayern spielen. Das heißt: Ein Transfer kommt für den schnellen Linksfuß nicht in Frage. Sané wolle sich unter Tuchel für die EM 2024 empfehlen. Für den Fall eines Klubwechsels sehe er eine größere Gefahr, aufgrund geringerer Spielzeit seinen Platz im Turnierkader zu verlieren.

Lese-Tipp

FC Bayern: Neue Details zum Buchmann-Deal

Mittelfristig könnte sich beim 27-Jährigen aber ein Bayern-Abschied anbahnen, sofern er seinen Vertrag in München nicht noch einmal verlängert. Bis 2025 ist Sané aktuell noch gebunden, im nächsten Jahr hätte der Deutsche Meister also letztmalig die Chance, eine adäquate Ablöse einzunehmen. Und Abgänge ohne finanzielle Kompensation sind an der Säbener Straße eine Szenario, das es zu verhindern gilt.