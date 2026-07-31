Der FC Barcelona hat die Verpflichtung von Jesse Bisiwu offiziell bestätigt. Der 18-jährige Flügelspieler wechselt vom FC Brügge zu den Blaugrana. Dem Vernehmen nach fließen 8,5 Millionen Euro nach Brügge, zudem sicherten sich die Belgier eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent.

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Welcome, Bisiwu!

The player has signed until 2031. pic.twitter.com/KejEjaYfvl — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 31, 2026

Bisiwu kam bislang für die zweite Mannschaft des belgischen Spitzenklubs zum Einsatz. Der belgische U19-Nationalspieler ist ein talentierter Außenstürmer und soll in Barcelona behutsam an den Profibereich herangeführt werden.