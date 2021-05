Neue Aufgabe für Rettig

Andreas Rettig heuert in der dritten Liga beim FC Viktoria Köln an. Wie die Domstädter vermelden, übernimmt der 58-jährige Fußballfunktionär das Amt des Geschäftsführers zum 1. Juni. Für Rettig ist es eine Rückkehr an alte Spieler-Wirkungsstätte. Zuletzt war der gebürtige Leverkusener als kaufmännischer Geschäftsführer beim 1. FC St. Pauli tätig.

Immer wieder tat sich Rettig in den vergangenen Jahren als Meinungs- und Wortführer gegen die Kommerzialisierung des deutschen und internationalen Fußballs hervor und erwarb damit branchenübergreifende Anerkennung. Als Funktionär arbeitete er vor seinem Engagement bei St. Pauli für den SC Freiburg, den 1. FC Köln, den FC Augsburg sowie als Geschäftsführer der DFL.